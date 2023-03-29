Нужен новый закон о науке - Ерниязова о сырьевой зависимости экономики Казахстана

Советник министра науки и высшего образования РК Айсулу Ерниязова поделилась мнением о том, что нужно менять в сфере науки и образования, после прошедшего заседания нового Парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая работу нового состава Мажилиса, Касым-Жомарт Токаев озвучил целый ряд поручений и ориентиров как для депутатского корпуса, так и для будущего Правительства.

Ерниязова отметила, что это выступление Главы государства является ничем иным, как напутствием избранникам народа - точечным, конкретным. И особенно важно, по её мнению, что Глава государства уделил отдельное внимание развитию человеческого капитала, а это невозможно без внимания к проблемам науки и образования, их взаимосвязи с нуждами экономики страны.

"Всем ясно, что работы предстоит достаточно всем и новоиспеченному парламенту, и будущим новым членам правительства. Но в этот раз расставлены чёткие акценты. Конкретная мера - регулирующий её Закон. Так, к примеру, нужен новый Закон о науке страны, чтобы большой упор встал именно на наукоёмкой экономике. Только инновации и передовые технологии оторвут нас от зависимости от сырьевых залежей Казахстана", - отметила Айсулу Ерниязова.

Она подчеркнула, что "кадры решают всё", именно поэтому Токаев поручил создавать молодёжные кадровые резервы, такие как Президентский, для учителей, чтобы улучшить менеджмент на всех уровнях, начиная с системы образования.