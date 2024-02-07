Нужен новый импульс деятельности правительства - Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане началось выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего Правительства. Вчера я поблагодарил бывшего Премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что нужен новый импульс деятельности Правительства.
"Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов.
Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", - отметил президент.