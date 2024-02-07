Нужен новый импульс деятельности правительства - Токаев

В Астане началось выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего Правительства. Вчера я поблагодарил бывшего Премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что нужен новый импульс деятельности Правительства.