Теперь жители Шымкента и Западно-Казахстанской области из числа получателей адресной социальной и жилищной помощи смогут оплачивать за газ со скидкой через Социальный кошелек в приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz. Пилотный проект Минэнергетики совместно с АО "QazaqGaz Aimaq" запускается с декабря текущего года.

Так, сведения о нуждающихся гражданах поступают от “Цифровой карты семьи” в систему Социального кошелька для автоматической генерации ваучеров на товарный газ.

"Жителям названных регионов, имеющим статус получателей адресной и жилищной помощи, направляются смс-сообщения от номера 1414 о назначенной им соцподдержке в виде ваучеров. Для активации ваучера нужно лишь указать в приложении лицевой счет адреса проживания — без дополнительных документов, вроде собственности на жилье и т.д. Скидка может достигать до 24% от начисленной суммы и распространяется на объем газа, потребленного в пределах установленных норм. Эти нормы рассчитаны с учетом климатических условий региона и энергоэффективности жилья и составляют: Шымкент — до 631 м³/мес. Западно-Казахстанская область — до 833 м³/мес", - говорится в сообщении.

Отметим, социальный кошелек предоставляет государственным органам регулярные отчеты о расходовании ваучеров, обеспечивая прозрачность и отслеживание оказанной помощи.

Пилот проекта продлится около полугода, по его результатам будет принято решение о возможности масштабирования на другие регионы страны. Подробную информацию и видео-инструкцию можно получить по телефону горячей линии 5169 или на сайте aimaq.kz.

К слову, социальный кошелек - проект, реализованный на платформе eGov, автоматизирует предоставление помощи, делает процесс максимально прозрачным и позволяет значительно повысить эффективность бюджетных средств.