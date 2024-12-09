Нуждающиеся казахстанцы смогут получить скидку на газ через "Социальный кошелёк"
В приложении появилось новое направление господдержки
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Теперь жители Шымкента и Западно-Казахстанской области из числа получателей адресной социальной и жилищной помощи смогут оплачивать за газ со скидкой через Социальный кошелек в приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz. Пилотный проект Минэнергетики совместно с АО "QazaqGaz Aimaq" запускается с декабря текущего года.
Так, сведения о нуждающихся гражданах поступают от “Цифровой карты семьи” в систему Социального кошелька для автоматической генерации ваучеров на товарный газ.
"Жителям названных регионов, имеющим статус получателей адресной и жилищной помощи, направляются смс-сообщения от номера 1414 о назначенной им соцподдержке в виде ваучеров. Для активации ваучера нужно лишь указать в приложении лицевой счет адреса проживания — без дополнительных документов, вроде собственности на жилье и т.д. Скидка может достигать до 24% от начисленной суммы и распространяется на объем газа, потребленного в пределах установленных норм. Эти нормы рассчитаны с учетом климатических условий региона и энергоэффективности жилья и составляют:
Шымкент — до 631 м³/мес.
Западно-Казахстанская область — до 833 м³/мес", - говорится в сообщении.
Отметим, социальный кошелек предоставляет государственным органам регулярные отчеты о расходовании ваучеров, обеспечивая прозрачность и отслеживание оказанной помощи.
Пилот проекта продлится около полугода, по его результатам будет принято решение о возможности масштабирования на другие регионы страны. Подробную информацию и видео-инструкцию можно получить по телефону горячей линии 5169 или на сайте aimaq.kz.
К слову, социальный кошелек - проект, реализованный на платформе eGov, автоматизирует предоставление помощи, делает процесс максимально прозрачным и позволяет значительно повысить эффективность бюджетных средств.
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