Нуждался в ремонте: ВКО обрушился мост соединяющий два района

В Восточно-Казахстанской области частично обрушился мост через реку Таволжанка, которая разделял два района – Алтай и Улкен Нарын. Инцидент произошел вчера около 16 часов, но до сих пор сообщение не восстановлено, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

ЧП случилось на 49 километре автодороги областного значения Октябрьская переправа - Алтайка - Новохайрузовка. Обрушение затронуло один из пролетов моста. Три из пяти балок, а также опоры конструкции разрушились. К счастью, в момент обрушения на мосту не было транспорта, и никто не пострадал.

По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржана Жумадилова, движение по дороге перекрыто, установлены предупреждающие знаки. На месте работают сотрудники производственно-дорожного участка №2 ТОО "ОблШығысЖол", которые строят временную объездную дорогу.

"Пока ведутся восстановительные работы на опорах моста, временный объезд будет осуществляться по автомобильной дороге общего пользования республиканского значения Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Рахмановские ключи", - сообщил Нуржан Жумадилов.

Как оказалось, мост был построен еще в 1960 году и давно нуждался в капитальном ремонте. Недавно на нем был проведен ямочный ремонт и уложена асфальтовая крошка, но это не предотвратило обрушение.

"На данный момент к работам привлечено 5 единиц спецтехники. В ближайшее время дорожные службы приступят к укладке двух пятиметровых водопропускных труб диаметром 1 метр", - сообщил аким Никольского сельского округа Ерлан Маматаев.

По его слова, обрушившийся мост соединял два берега речки Таволжанка, которая является естественной границей между районами Алтай и Улкен Нарын. По обе стороны реки расположены небольшие поселки Алтайка, Кремнюха, Алыбай и Приморск, а также крестьянские хозяйства. Сейчас единственная альтернатива для жителей этих поселков - добраться до дома через город Алтай.

Фото: акимат района Алтай.