Указом Главы государства Сактаганов Нурымбет Аманович назначен акимом Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурымбет Сактаганов родом из Туркестанской области. Он окончил несколько вузов - пединститут в Кызылодре, университет экономики в Москве и университет в ВКО.

Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем средней школы 172 Сырдарьинского района Кызылординской области. В разные годы занимал ответственные руководящие должности на государственной службе, в том числе в таможенных органах.

На посту замакима ВКО был правой рукой Даниала Ахметова и акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.

До назначения занимал должность замакима ВКО.

Его предшественник Ермек Кошербаев ранее был назначен вице-премьером.