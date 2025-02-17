Нурымбет Сактаганов стал акимом Восточно-Казахстанской области
Указ подписал президент страны.
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Указом Главы государства Сактаганов Нурымбет Аманович назначен акимом Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Нурымбет Сактаганов родом из Туркестанской области. Он окончил несколько вузов - пединститут в Кызылодре, университет экономики в Москве и университет в ВКО.
Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем средней школы 172 Сырдарьинского района Кызылординской области. В разные годы занимал ответственные руководящие должности на государственной службе, в том числе в таможенных органах.
На посту замакима ВКО был правой рукой Даниала Ахметова и акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.
До назначения занимал должность замакима ВКО.
Его предшественник Ермек Кошербаев ранее был назначен вице-премьером.
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