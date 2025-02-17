  • 17 Февраля, 14:33
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Нурымбет Сактаганов стал акимом Восточно-Казахстанской области

Указ подписал президент страны.

Сегодня, 12:41
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
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Фото: gov.kz

Указом Главы государства Сактаганов Нурымбет Аманович назначен акимом Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурымбет Сактаганов родом из Туркестанской области. Он окончил несколько вузов - пединститут в Кызылодре, университет экономики в Москве и университет в ВКО.

Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем средней школы 172 Сырдарьинского района Кызылординской области. В разные годы занимал ответственные руководящие должности на государственной службе, в том числе в таможенных органах.

На посту замакима ВКО был правой рукой Даниала Ахметова и акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева.

До назначения занимал должность замакима ВКО.

Его предшественник Ермек Кошербаев ранее был назначен вице-премьером.

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