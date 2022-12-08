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Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке в Сенате Сегодня, 10:48
217
Сегодня, 10:48
217

Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке в Сенате

Новым Председателем Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке избран Нурторе Жусип, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее эту должность занимал депутат Нариман Торегалиев. 2 декабря он был назначен на пост акима Западно-Казахстанской области.

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#Нурторе Жусип #Сенат
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:48
217
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