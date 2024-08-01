Нуртас Адамбай пояснил, кто и за что подал не него в суд
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
167Фото: instagram.com/nurtasadambay
Продюсер Нуртас Адамбай рассказал, кто подал не него в суд и по какой причине, передаёт BaigeNews.kz.
"Управление по делам религии Астаны подало на меня в суд за то, что я написал слова из перевода Священного Корана на своей странице в Instagram. Честно говоря, я не знал, что в нашей стране нельзя цитировать перевод Корана", - сообщил Адамбай.
Ранее сообщалось о том, что продюсера подозревают в нарушении закона о религиозной деятельности. Заседание суда отложили на неопределённый срок.
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