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Нуртас Адамбай пояснил, кто и за что подал не него в суд

Сегодня, 15:18
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instagram.com/nurtasadambay Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: instagram.com/nurtasadambay

Продюсер Нуртас Адамбай рассказал, кто подал не него в суд и по какой причине, передаёт BaigeNews.kz.

"Управление по делам религии Астаны подало на меня в суд за то, что я написал слова из перевода Священного Корана на своей странице в Instagram. Честно говоря, я не знал, что в нашей стране нельзя цитировать перевод Корана", - сообщил Адамбай.

Ранее сообщалось о том, что продюсера подозревают в нарушении закона о религиозной деятельности. Заседание суда отложили на неопределённый срок.

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