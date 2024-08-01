Нуртас Адамбай пояснил, кто и за что подал не него в суд

Продюсер Нуртас Адамбай рассказал, кто подал не него в суд и по какой причине, передаёт BaigeNews.kz.

"Управление по делам религии Астаны подало на меня в суд за то, что я написал слова из перевода Священного Корана на своей странице в Instagram. Честно говоря, я не знал, что в нашей стране нельзя цитировать перевод Корана", - сообщил Адамбай.

Ранее сообщалось о том, что продюсера подозревают в нарушении закона о религиозной деятельности. Заседание суда отложили на неопределённый срок.