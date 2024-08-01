Нуртас Адамбай подозревается в нарушении закона о религиозной деятельности

В Астане судят известного казахстанского актера и продюсера Нуртаса Адамбая. Его подозревают в нарушении закона о религиозной деятельности, об этом говорится в документах, выложенных на сайте Судебного кабинета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на курсив.

Дело рассматривает специализированный межрайонный административный суд Астаны. Адамбая подозревают в нарушении пункта 4, части 1, статьи 490 кодекса об административных правонарушениях. Она гласит, что нарушение установленных законодательством требований к строительству культовых зданий (сооружений), а также перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые сооружения влечет за собой штраф для физлиц в размере 50 МРП (185 тыс. тенге), для юрлиц — 200 МРП (738 тыс. тенге) с приостановлением деятельности сроком на три месяца.

Что конкретно нарушил Адамбай, не указывается. Известно лишь, что дело начали рассматривать 25 июня.

Слушания продолжатся в четверг, 1 августа.