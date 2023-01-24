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Лента новостей

gdb.rferl.org Сегодня, 11:22
152
Сегодня, 11:22
152
Фото: gdb.rferl.org

Нурсултана Назарбаева выписали из больницы

Бывшего президента Казахстана выписали из больницы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Национальном научном кардиохирургическом центре, где ранее прооперировали Нурсултана Назарбаева. 

"Подтвреждаем выписку в связи с улучшением состояния. Релиза не будет, по дополнительным вопросам к Укибай Айдосу", - ответили в клинике. 

Напомним, 20 января стало известно, что экс-глава государства перенес операцию на сердце. Как сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, оперировал бывшего президента известный кардиохирург Юрий Пя. 

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#кардиохирургия #Назарбаев #Юрий Пя
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:22
152
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