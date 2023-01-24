Нурсултана Назарбаева выписали из больницы

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Бывшего президента Казахстана выписали из больницы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Национальном научном кардиохирургическом центре, где ранее прооперировали Нурсултана Назарбаева.

"Подтвреждаем выписку в связи с улучшением состояния. Релиза не будет, по дополнительным вопросам к Укибай Айдосу", - ответили в клинике.

Напомним, 20 января стало известно, что экс-глава государства перенес операцию на сердце. Как сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, оперировал бывшего президента известный кардиохирург Юрий Пя.