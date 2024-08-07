  • 7 Августа, 17:41
  • BAIGENEWS

Нурсултан Турсынов потерпел поражение, но сохранил шанс побороться за "бронзу" на Олимпиаде

Сегодня, 16:46
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: pxhere.com

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов) уступил в 1/4 финала Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этом раунде ему противостоял Жан Беленюк из Украины. Схватка завершилась победой соперника со счётом 7:3.

В случае, если Беленюк выйдет в финал, то у Турсынова будет шанс побороться за "бронзу" через утешительный раунд.

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