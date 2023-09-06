Нурмухамед Байгараев стал пресс-секретарём президента Казахстана
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
266Фото: facebook.com/nurmukhamed.baigarayev
Нурмухамед Байгараев назначен пресс-секретарём президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Байгараев родился 3 декабря 1987 года. Ранее работал в агентстве "Хабар", был продюсером на телеканале "Казахстан", заместителем главного редактора в газете "Егемен Казахстан", главредом Aikyn.kz, директором департамента политической работы в партии Amanat.