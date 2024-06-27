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Нурлана Султанова освободили от должности судьи Верховного суда

Сегодня, 10:29
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baigenews.kz Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: baigenews.kz

Депутаты сената на пленарном заседании освободили от должности судьи Верховного суда Нурлана Султанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представление президента Касым-Жомарта Токаева на рассмотрение сената парламента внёс председатель Высшего Судебного Совета РК.

"Главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи ВС РУ Нурлана Султанова в связи с уходом в отставку. Нурлан изъявил желание выйти в почётную отставку. Прошу поддержать", - сказал он.

Депутаты проголосовали единогласно. Таким образом Нурлан Султанов освобождён от должности.

 

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