Нурлана Султанова освободили от должности судьи Верховного суда
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
136Фото: baigenews.kz
Депутаты сената на пленарном заседании освободили от должности судьи Верховного суда Нурлана Султанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Представление президента Касым-Жомарта Токаева на рассмотрение сената парламента внёс председатель Высшего Судебного Совета РК.
"Главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи ВС РУ Нурлана Султанова в связи с уходом в отставку. Нурлан изъявил желание выйти в почётную отставку. Прошу поддержать", - сказал он.
Депутаты проголосовали единогласно. Таким образом Нурлан Султанов освобождён от должности.
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