Нурлана Султанова освободили от должности судьи Верховного суда

Депутаты сената на пленарном заседании освободили от должности судьи Верховного суда Нурлана Султанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представление президента Касым-Жомарта Токаева на рассмотрение сената парламента внёс председатель Высшего Судебного Совета РК.

"Главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи ВС РУ Нурлана Султанова в связи с уходом в отставку. Нурлан изъявил желание выйти в почётную отставку. Прошу поддержать", - сказал он.