Нурлана Масимова осудили на 10 лет в Павлодаре

Приговор озвучили экс-начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову, его бывшему заместителю и бизнесмену. Генерал-майора признали виновным по трём статьям и назначили 10 лет лишения свободы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нурлана Масимова сегодня признали виновным в коррупционных преступлениях, а также в незаконном пересечении государственной границы. По совокупности статьей ему назначили 10 лет колонии, лишили звания генерал-майор, возможности работать на госслужбе. При этом должны конфисковать дом в посёлке Акши Алматинской области, в доход государства он также должен внести 16 миллионов тенге.

Бывшего замначальника ДП Павлодарской области Сиразидимова также признали виновным и назначили 8 лет лишения свободы и звания полковник полиции.

Третьему фигуранту дела назначили 7 лет колонии и конфисковали две машины.