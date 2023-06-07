Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками компании "БерАли" в Жанаозене

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками компании "БерАли" в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz.

Во встрече также приняли участие зампредседателя АО "Казмунайгаз" Даулетжан Хасанов и руководитель АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай.

Ногаев призвал собравшихся решать вопросы за столом переговоров, отметив что местные исполнительные органы и компания "Казмунайгаз" нацелены на конструктивное решение ситуации.

Рабочим предложили возможность трудоустройства в ТОО "МөлдірМұнайСервис" на долгосрочный период (три года) с сохранением заработных плат и условий труда.

Глава региона подчеркнул что трудоустройство экс-сотрудников "БерАли" будет производиться в рамках правил АО "Казмунайгаз", согласно которым работники компании, проигравшей тендер, трудоустраиваются в компанию победителя конкурсных процедур.

Экс-сотрудникам "БерАли" рекомендовали принять предложенный вариант и продолжить работу в оптимальных условиях.

Как отметили представители АО "Казмунайгаз", в случае отказа, чтобы избежать срыв производственных планов АО "Озенмунайгаз", компания победитель конкурсных процедур будет вынуждена взять на предлагаемые рабочие места людей, стоящих в очереди на трудоустройство.