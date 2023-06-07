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  • Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками компании "БерАли" в Жанаозене
пресс-служба акимата Мангистауской области Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56
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Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками компании "БерАли" в Жанаозене

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками компании "БерАли" в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz

Во встрече также приняли участие зампредседателя АО "Казмунайгаз" Даулетжан Хасанов и руководитель АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай.

Ногаев призвал собравшихся решать вопросы за столом переговоров, отметив что местные исполнительные органы и компания "Казмунайгаз" нацелены на конструктивное решение ситуации. 

Рабочим предложили возможность трудоустройства в ТОО "МөлдірМұнайСервис" на долгосрочный период (три года) с сохранением заработных плат и условий труда. 

Глава региона подчеркнул что трудоустройство экс-сотрудников "БерАли" будет производиться в рамках правил АО "Казмунайгаз", согласно которым работники компании, проигравшей тендер, трудоустраиваются в компанию победителя конкурсных процедур.

Экс-сотрудникам "БерАли" рекомендовали принять предложенный вариант и продолжить работу в оптимальных условиях. 

Как отметили представители АО "Казмунайгаз", в случае отказа, чтобы избежать срыв производственных планов АО "Озенмунайгаз", компания победитель конкурсных процедур будет вынуждена взять на предлагаемые рабочие места людей, стоящих в очереди на трудоустройство. 

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Сегодня, 21:56
316
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