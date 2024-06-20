Нурлан Ногаев назначен послом в Туркменистане

Сегодня, 12:26

Сегодня, 12:26

Бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев стал послом Республики Казахстан в Туркменистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Указом Главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане”, - говорится в сообщении.

Указом Главы государства Тажибаев Аскар Ерликович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также назначил Абдраимова Азамата Сабитовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Финляндской Республике.