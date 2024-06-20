  • 20 Июня, 13:16
  • BAIGENEWS

Нурлан Ногаев назначен послом в Туркменистане

Сегодня, 12:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
85
Фото: gov.kz

Бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев стал послом Республики Казахстан в Туркменистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Указом Главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане”, - говорится в сообщении.

Указом Главы государства Тажибаев Аскар Ерликович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также назначил Абдраимова Азамата Сабитовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Финляндской Республике.

Самое читаемое

Наверх