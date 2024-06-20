Нурлан Ногаев назначен послом в Туркменистане
Сегодня, 12:26
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Сегодня, 12:26Сегодня, 12:26
85Фото: gov.kz
Бывший аким Мангистауской области Нурлан Ногаев стал послом Республики Казахстан в Туркменистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
“Указом Главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане”, - говорится в сообщении.
Указом Главы государства Тажибаев Аскар Ерликович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев также назначил Абдраимова Азамата Сабитовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Финляндской Республике.
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