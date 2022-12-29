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primeminister.kz Сегодня, 09:56
66
Сегодня, 09:56
66
Фото: primeminister.kz

Нурлан Курмалаев стал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

Нурлан Курмалаев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz

Уточняется, что Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы. Он окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Является членом Президентского молодёжного кадрового резерва.

Трудовую деятельность Курмалаев начал в 2010 году менеджером в частной компании.

В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

С 2015 по 2017 годы — заместитель, советник председателя правления АО "Astana Innovations".

С 2018 по 2019 годы — менеджер по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына".

С 2019 по 2021 годы занимал руководящие должности в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

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#назначение #правительство #Минэкологии
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:56
66
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