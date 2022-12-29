Нурлан Курмалаев стал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

Фото: primeminister.kz

Нурлан Курмалаев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.

Уточняется, что Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы. Он окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Является членом Президентского молодёжного кадрового резерва.

Трудовую деятельность Курмалаев начал в 2010 году менеджером в частной компании.

В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

С 2015 по 2017 годы — заместитель, советник председателя правления АО "Astana Innovations".

С 2018 по 2019 годы — менеджер по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына".

С 2019 по 2021 годы занимал руководящие должности в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".