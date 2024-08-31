  • 31 Августа, 21:54
  • BAIGENEWS

Нурлан Домбаев поборется за "бронзу" Паралимпиады-2024

Сегодня, 20:58
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https://t.me/mediaparis2024 Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: https://t.me/mediaparis2024

Паратаэквондист Нурлан Домбаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, в классе К44, одержал победу в утешительном бою против спортсмена из Коста-Рики Андреса Молины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.
 
Поединок завершился со счётом 18:5. Теперь Нурлан продолжит свой путь на Паралимпийских играх и поборется за бронзовую медаль. 

Битва за "бронзу" состоится в 22:50 по времени Астаны.

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