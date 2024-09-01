Нурлан Домбаев не смог завоевать "бронзу" Паралимпиады

Паратаэквондист Нурлан Домбаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, в классе К44, не смог завоевать бронзовую медаль на Паралимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Он уступил в поединке за бронзовую медаль корейскому спортсмену Джу Джонхуну со счетом 1:7, завершив своё участие в Играх, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Казахстана.

В четвертьфинале Нурлан проиграл иранскому спортсмену Алиреза Бахту со счётом 2:3, а в утешительном бою одержал победу над представителем Коста-Рики Молина Андресом со счётом 18:5.

Соревнования Паралимпиады в Париже продлятся до 9 сентября. В копилке Казахстана на данный момент одно серебро, завоёванное Еркином Габбасовым в пара пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров.