Нурлан Домбаев не смог завоевать "бронзу" Паралимпиады
Сегодня, 00:19
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Сегодня, 00:19Сегодня, 00:19
100Фото: Мейіржан Амангелдиев
Паратаэквондист Нурлан Домбаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, в классе К44, не смог завоевать бронзовую медаль на Паралимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
Он уступил в поединке за бронзовую медаль корейскому спортсмену Джу Джонхуну со счетом 1:7, завершив своё участие в Играх, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Казахстана.
В четвертьфинале Нурлан проиграл иранскому спортсмену Алиреза Бахту со счётом 2:3, а в утешительном бою одержал победу над представителем Коста-Рики Молина Андресом со счётом 18:5.
Соревнования Паралимпиады в Париже продлятся до 9 сентября. В копилке Казахстана на данный момент одно серебро, завоёванное Еркином Габбасовым в пара пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров.
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