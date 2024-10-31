Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

Казахстанский вольник Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале весовой категории до 70 килограммов он в зрелищной схватке оказался сильнее Абдулмажида Кудиева из Таджикистана.

Кайпанов выиграл соперника досрочно за явным преимуществом. Счет на момент остановки 13:2.

Финальная схватка состоится 31 октября.