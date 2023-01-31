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Нуркен Шарбиев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК Сегодня, 12:45
255
Сегодня, 12:45
255

Нуркен Шарбиев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

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#Нуркен Шарбиев #ице-министр экологии и природных ресурсов
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:45
255
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