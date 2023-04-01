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olympic.kz Сегодня, 21:02
223
Сегодня, 21:02
223
Фото: olympic.kz

Нурканат Серикбаев завоевал бронзу на Grand Slam в Турции

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Анталии,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

В схватке за третье место в весовой категории до 60 килограммов он победил Энкхтайвана Ариунболда из Монголии.

Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, свою схватку за третье место проиграл. Он уступил Виллиану Лиме из Бразилии.

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Сегодня, 21:02
223
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