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Сегодня, 21:02
223
223Фото: olympic.kz
Нурканат Серикбаев завоевал бронзу на Grand Slam в Турции
Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
В схватке за третье место в весовой категории до 60 килограммов он победил Энкхтайвана Ариунболда из Монголии.
Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, свою схватку за третье место проиграл. Он уступил Виллиану Лиме из Бразилии.
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