Нурканат Серикбаев стал чемпионом Grand Slam по дзюдо в Тбилиси

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев стал победителем соревнований Большого шлема (Grand Slam) по дзюдо в Тбилиси. В финале он победил спортсмена из Израиляи Ям Волцака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Нурканат Серикбаев, выступавший в весе до 60 кг сегодня провел пять поединков и во всех одержал победы. На отборочном этапе он одержал победу над Йоханом Рохасом (Колумбия), Йехонатаном Векслером (Израиль) и Дилшотом Халматовым (Украина). А в полуфинале он обыграл трехкратного победителя турниров Большого шлема Балабая Агаева (Азербайджан).

Стоит отметить, что это первое золото нашего соотечественника на соревнованиях Большого шлема. Сегодняшний результат позволяет Нурканату Серикбаеву добавить 1000 очков к мировому рейтингу.

А среди женщин Галия Тынбаева завоевала бронзовую медаль в весе до 48 кг.

В утешительном финале наша соотечественница одержала досрочную победу над спортсменкой из Испании Миреей Лапуэртой Комос.

Мировой турнир Большого шлема в Тбилиси продлится до 24 марта. В соревнованиях принимает участие 531 мастер татами из 83 стран.