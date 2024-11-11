Нурила Асанкызы – первая в истории Казахстана чемпионка мира по боевому самбо

В заключительный день 49-го чемпионата мира по самбо Нурила Асанкызы принесла Казахстану золото, выиграв в финале весовой категории свыше 80 килограмм по боевому самбо у Сабины Агажановой из Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

"Соревнования по боевому самбо среди женщин впервые были включены в программу чемпионатов мира именно в Астане и отрадно, что именно наша самбистка стала чемпионкой мира в самой престижной супертяжелой весовой категории", - говорится в сообщении.

Серебряными призерами в боевом самбо стали казахстанцы Талгат Жиентаев (свыше 98 килограммов) и Бакытжан Дуйсембеков (79 килограмов), а также в разделе спортивного самбо - Серикбай Негмет (71 килограмм).

Бронзовую награду в боевом самбо в весовой категории 50 килограммов завоевала Кымбат Ахмет.

В общем зачете чемпионата мира сборная Казахстана заняла высокое второе место с 3 золотыми, 5 серебряными и 9 бронзовыми наградами. Это лучший результат за всю историю выступлений наших самбистов на чемпионатах мира.