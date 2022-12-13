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gov.kz Сегодня, 12:20
192
Сегодня, 12:20
192
Фото: gov.kz

Нургуль Мауберлинова ушла с поста вице-министра информации и общественного развития

Премьер-министр Казахстана освободил от должности вице-министра информации и общественного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства. 

"Постановлением Правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Напомним, должность замглавы МИОР Нургуль Мауберлинова занимала с 17 февраля 2022 года. Ранее она заведовала Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 12:20
192
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