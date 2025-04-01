Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения композитора, дирижера, заслуженного деятеля искусств Казахстана и Народного героя Нургисы Тлендиева, передаёт BaigeNews.kz.

Выдающийся домбрист родился 1 апреля 1925 года в Иле, Алматинская область.

В разные годы Нургиса Тлендиев был дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, главным дирижером Оркестра народных инструментов Казахстана, главным редактором музыкальной редакции студии "Казахфильм", а с 1981 года — организатором и художественным руководителем фольклорно-этнографического ансамбля "Отрар сазы".

Он является автором оперы "Золотые горы" (совместно с К. Кожамияровым), балета "Дорогой дружбы" (совместно с Л. Степановым), балетной поэмы "Ортеке", кантаты "Мой Казахстан", поэм для оркестра "Поэма", "Песнь предков", "Аксак Кулан", "Лебедь", "Арман", "Махамбет", "Көш керуен", а также вступлений "Халық қуанышы", "Қайрат", "Жеңіс салтанаты" и около 400 песен и романсов.

Кроме того, Тлендиев написал музыку более чем к 50 драматическим постановкам, 19 художественным фильмам, 17 мультсериалам и 14 документальным лентам.

Этот уникальный человек дважды был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.