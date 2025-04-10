Сенат Республики Казахстан на пленарном заседании утвердил представление Президента об освобождении Нургазы Абидканова от должности судьи Верховного суда. Решение было принято единогласно, передает BaigeNews.kz.

Председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Дмитрий Малахов сообщил, что Нургазы Абидканов достиг пенсионного возраста и имеет более 27 лет опыта в судебной системе.

"На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Абдиканова Нургазы Абеновича от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан в связи с уходом в отставку. Судья достиг пенсионного возраста и имеет более 27 лет опыта в судебной системе. Нургазы Абенович пользуется заслуженным авторитетом в судейском сообществе. В связи с вышеизложенным просим вас поддержать представление Главы государства об освобождении Абдиканова от занимаемой должности", - рассказал Малахов в своем докладе.

Нургазы Абенович Абдиканов родился 5 января 1962 года в селе Касык Курдайского района Джамбульской области Казахской ССР. В 1988 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук (2002), доктор юридических наук (2005).

Трудовую деятельность начал в 1982 году в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР, где служил на различных должностях начальствующего состава до 1990 года. С 1990 по 1996 год работал преподавателем и старшим преподавателем Алма-Атинской высшей школы Государственного следственного комитета Республики Казахстан. В 1997 году был назначен судьей суда города Алматы, затем занимал должности председателя коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (2002-2005), судьи Верховного суда Республики Казахстан (2005-2009), председателя Северо-Казахстанского областного суда (2009-2013), председателя Акмолинского областного суда (2013-2017) и председателя Алматинского городского суда (2017-2020). С марта 2020 года вновь занимал должность судьи Верховного суда Казахстана.

Награжден орденом "Құрмет" (2024), а также медалями "За безупречную службу" 3-й степени (1990), "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005) и "Астананың 10 жылдығы" (2008). Автор более 70 научных статей и нескольких монографий, включая "Главное судебное разбирательство по уголовному делу в Республике Казахстан: его назначение и производство" (2004).