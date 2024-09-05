Нурдаулет Жумагали взял "серебро" на Паралимпиаде-2024
Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24Сегодня, 22:24
75Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он стал вторым в пара плавании на дистанции 100 метров брассом (категория SB13). В финал спортсмен квалифицировался с рекордом Азии.
Жумагали во второй раз в карьере стал призёром Паралимпиады. В Токио казахстанец был третьим.
В данный момент у Казахстана пять медалей. "Золото" завоевали Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (пара дзюдо). Вторым стал стрелок Еркин Габбасов, а Дастан Мукашбеков (пара лёгкая атлетика) показал третий результат.
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