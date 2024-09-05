Нурдаулет Жумагали взял "серебро" на Паралимпиаде-2024

Представитель сборной Казахстана Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал вторым в пара плавании на дистанции 100 метров брассом (категория SB13). В финал спортсмен квалифицировался с рекордом Азии.

Жумагали во второй раз в карьере стал призёром Паралимпиады. В Токио казахстанец был третьим.

В данный момент у Казахстана пять медалей. "Золото" завоевали Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (пара дзюдо). Вторым стал стрелок Еркин Габбасов, а Дастан Мукашбеков (пара лёгкая атлетика) показал третий результат.