Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау стал чемпионом мира по қазақ күресі

На чемпионате мира по қазақ күресі в Астане мангистауский борец Нурдаулет Кара бура Жарылгапов защитил спортивную честь страны, став чемпионом мира в весе до 100 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Состязания борцов стартовали 12 декабря в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Завершатся 14 декабря. В первом чемпионате мира, охватывающем три возрастные группы (взрослую, молодёжную и юношескую), принимают участие 350 борцов из 40 государств.

В управлении спорта отметили, что конкуренция очень высокая, и это только усилило эффект успешного выступления хозяев соревнований, включая мангистаусцев.

Нурдаулет Жарылгапов вышел на ковёр в первый же день чемпионата, когда в борьбу вступили взрослые спортсмены в весовых категориях 82, 90, 100 и +100 кг, а женщины определяли сильнейших в весе 75 и +75 кг.

"Наш силач в первых схватках одолел соперников из Азербайджана и Узбекистана, а в финале одержал верх над борцом из Кыргызстана Бекболатом Токтогоновым. В итоге Нурдаулет стал чемпионом мира по қазақ күресі", - делится тренер Кайрат Бурбасов.

Бронзовые медали в этом весе достались спортсмену из Грузии Георгию Чагелишвили и узбекистанцу Муксину Кисометдинову.

Напомним, Кара Бура в июле этого года стал серебряным призёром турнира "Қазақстан Барысы", а в ноябре завоевал титул "Степной орел".