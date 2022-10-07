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t.me/abai_oblysynyn_akimdigi Сегодня, 10:39
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Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея

Акимом Семея назначен Нурбол Нурсагатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Сообщается, что Нурбол Нурсагатов является уроженцем Восточно-Казахстанской области. Он окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова. А трудовую деятельность начал в 2003 году.

В разные годы работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, управлении строительства в столице, занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, был руководителем управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, управления строительства Алматы, управления охраны окружающей среды Астаны. Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Астане.

До назначения Нурсагатов был заместителем акима Абайской области.

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#назначение #Аким #Семей
Журналист
Сегодня, 10:39
136
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