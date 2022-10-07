Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Акимом Семея назначен Нурбол Нурсагатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Сообщается, что Нурбол Нурсагатов является уроженцем Восточно-Казахстанской области. Он окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова. А трудовую деятельность начал в 2003 году.

В разные годы работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, управлении строительства в столице, занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, был руководителем управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, управления строительства Алматы, управления охраны окружающей среды Астаны. Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Астане.

До назначения Нурсагатов был заместителем акима Абайской области.