Нурбек Пусырманов стал директором Института истории государства

Нурбек Пусырманов назначен директором ГУ "Институт истории государства" Министерства науки и высшего образования РК. Нового руководителя коллективу представил председатель Комитета науки Дархан Ахмед-Заки, передаёт BaigeNews.kz.

Пусырманов в 2010 году окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова, в 2013 году магистратуру, в 2019-м - докторантуру Евразийского национального университета имени Гумилёва (PhD).

Трудовую деятельность начал учителем истории. В разные годы работал экспертом Комитета науки, главным экспертом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

В 2018-2021 годах - руководитель отдела Управления внутренней политики Астаны.

В 2020-2021-м - и.о. доцента кафедры политологии ЕНУ имени Гумилёва.

С 2021 по 2023 годы - вице-президент по науке РГП на ПХВ "Национальная академия образования имени Алтынсарина" Министерства просвещения РК.

Автор 24 научных и шести исследовательских публикаций, учебного пособия "Қазақстан тарихы". Защитил докторскую диссертацию на тему: "Национальная идея как фактор консолидации казахстанского общества".