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Сегодня, 20:17
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Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Ташкенте
22-летний казахстанский боксер Нурбек Оралбай (80 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Оралбай прошел турка Каана Айкутсуна со счетом 5:0. Следующим соперником Оралбая станет чемпион Азии Хусейн Эйшайшиашайш.
Оралбай - чемпион мира-2018 среди молодёжи. На ЧМ-2021 в Белграде Айбек остановился в четвертьфинале, а его первым успехом на взрослом уровне стала бронза чемпионата Азии-2022, где он уступил Эйшайшиашайшу.
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