  • 5 Августа, 01:24
  • BAIGENEWS

Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком

Сегодня, 00:46
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instagram/khyzhniak_oleksandr Сегодня, 00:46
Сегодня, 00:46
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Фото: instagram/khyzhniak_oleksandr

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай в категорий до 80 килограмм будет биться за золото Олимпиады с украинским боксёром Александром Хижняком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympics.com.

Александр Хижняк выиграл полуфинальный бой у двукратного олимпийского чемпиона из Кубы Арлена Лопеса.

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