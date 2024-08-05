Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай в категорий до 80 килограмм будет биться за золото Олимпиады с украинским боксёром Александром Хижняком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympics.com.

Александр Хижняк выиграл полуфинальный бой у двукратного олимпийского чемпиона из Кубы Арлена Лопеса.