Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024

В Министерстве туризма и спорта подвели итоги выступления казахстанцев на девятый соревновательный день Олимпиады-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Бокс

Фото: Владислав Семенов/Olympic.kz

Нурбек Оралбай в весе 80 кг в полуфинале Олимпиады в Париже победил Кристиана Хавьера Пиналеса из Доминиканы и вышел в финал.

Лёгкая атлетика

Владислав Семенов/Olympic.kz

Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады в беге на 3000 метров с препятствиями. В финальную часть соревнований проходили пять лучших атлеток из каждого забега. Джеруто в своем финишировала с пятым результатом, что и позволило ей выйти в финал. Показатель времени-9: 16.46 секунд. Финал состоится в ночь с 6 на 7 августа.

Фото: Владислав Семенов/Olympic.kz

Ольга Сафронова финишировала седьмой в своей группе в беге на 200 метров. Показатель времени - 23.58 секунды.

Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz

Давид Ефремов не смог выйти в полуфинал забега на 110 метров с препятствиями. Его показатель времени составляет 13,88 секунды.

Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz

Дейзи Джепкемей финишировала девятой в беге с препятствиями на 3000 метров.

Стендовая стрельба

Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz

Асем Орынбай по итогам отбора программы скит набрала 116 очков и заняла 18-е место. Спортсменка завершила выступление в квалификации.

Пулевая стрельба

Фото: Qaz_OLYMPICS/Турар Казангапов

Никита Чирюкин занял 10-е место, набрав в отборе 583 балла. К сожалению, спортсмен не смог выйти в финальную гонку.

После девятого дня Олимпиады в копилке сборной Казахстана остаются четыре медали: "золото" от дзюдоиста Елдоса Сметова, "серебро" от гимнаста Наримана Курбанова и две "бронзы" — первую завоевали стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, а вторую — дзюдоист Гусман Кыргызбаев.