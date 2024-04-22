Нуралы Алипа номинировали на премию в России

Футболист сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип попал в число претендентов на премию "Герои РПЛ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Пресс-служба Российской премьер-лиги в Telegram-канале представила список из 100 футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона-2023/2024, а также за звание лучшего на своей позиции. В категории защитников оказался и Алип.

На первом этапе журналисты и блогеры выберут 30 лучших по их мнению, а списки финалистов со 2 мая определят фанаты в голосовании на платформе премии.

Казахстанец выступает за питерский клуб с начала 2022-го года.