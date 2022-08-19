Нур-Султан сравнили с Москвой. Столица глазами туриста

Фото: Стефания Шулаева

У многих жителей казахстанской столицы уже давно замылен взгляд. Мы порой не замечаем ни красивых парков, ни новых детских площадок, а обращаем внимание больше на недостатки. И, используя расхожую фразу "Куда смотрит акимат?!", строчим посты в социальных сетях. Редакция Baigenews.kz попросила столичного туриста, студентку из России Стефанию Шулаеву написать о своих впечатлениях, что бросается в глаза приезжим, а там уже можно тэгать и акима. Ведь если какие-то недостатки замечают туристы, то над этим точно надо работать.

"Всё познается в сравнении" — сказал когда-то Ницше. Именно эта фраза всплыла у меня в голове, когда я оказалась в столице Казахстана, Нур-Султане. Первое, о чём я подумала, что Нур-Султан — это город с удивительной архитектурой, интересной инфраструктурой и огромным количеством достопримечательностей, которые расположены, как мне показалось, очень компактно на левом берегу реки Есиль.

Столица Казахстана — очень чистый и ухоженный город государственных служащих и офисных работников, который ранее назывался Целиноградом и больше походил на запущенную провинцию, однако за последние 25 лет город вырос так сильно, что от былого запустения не осталось и следа. Сейчас же Нур-Султан впечатляет.

Главной достопримечательностью столицы является башня Байтерек. На фотографиях в Интернете она казалась поразительно большой, но когда я увидела её вживую, была немного разочарована, однако все равно осталась под приятным впечатлением от стометровой белой башни с огромным золотым шаром на вершине, в который, к сожалению, я так и не попала из-за очереди.

Там же, где расположен Байтерек, на Водно-зелёном бульваре (который называют еще бульвар Нуржол), находится президентская резиденция Акорда, с которой начинается главная пешеходная зона столицы, которая привлекает туристов и местных жителей.

Помимо достопримечательностей, на бульваре находятся деловые центры, различные министерства, здания правительства Республики Казахстан, сената, здание Верховного суда, Национальная библиотека, а также жилые дома и офисные комплексы. Для себя я сделала любопытное наблюдение: бульвар состоит из трех частей, на одной из которых парковка, на второй — рестораны и магазины, а на третьей располагается сама пешеходная зона.

Несмотря на общий притягательный и приятный вид, Водно-зеленый бульвар показался мне не очень зелёным из-за отсутствия большого количества зелени, хотя жители столицы говорят, что в мае здесь особенно красиво, когда начинают цвести деревья. Ещё я подметила: если присмотреться, везде что-то сломано или недоделано. Например, на главной площади страны много где не хватает плитки, чего в Москве я никогда не видела. В российской столице все опрятно и "вылизано".

Что еще мне понравилось в столице ветров, так это ее футуристичность. ТРЦ "Хан Шатыр" и MEGA Silk Way, Музей будущего, Библиотека Назарбаева, Университет искусств и многое другое: все это выглядит очень впечатляюще, величественно и интересно.

Говоря о таких деталях, как деньги, транспорт, об еде и иных развлечениях, меня приятно удивили цены на всё это. Национальная валюта Казахстана — тенге. Разменяв деньги еще в аэропорту в Москве, я думала, что мне будет на что-то не хватать, но цены в Нур-Султане, если учесть нынешний курс рубля, очень демократичные и ниже российских в два или три раза, хотя эта разница во многом зависит от места, в котором обедаешь или покупаешь одежду.

Касательно общественного транспорта, то проезд в среднем стоит 90 тенге (12 рублей), но далеко не везде принимают наличные. Автобусы ходят регулярно, их много, что очень удобно как для местных жителей, так и для туристов, но, к сожалению, утром и вечером найти свободное место, чтобы доехать сидя, проблематично.

За еду в Нур-Султане тоже приходится отдавать немного. Блюда в кафе и ресторанах сытные и большие. Например, хорошую пиццу в заведении Центрального парка можно взять за 2500 тенге (322 рубля), а большой кофе за 600 тенге (77 рублей). За ужин в ресторане с национальным блюдом бешбармаком и пловом я отдала 6700 тенге (863 рубля).

Итак, если подытожить, то Нур-Султан для туриста из России — это замечательный, красивый город с доброжелательными людьми, большим количеством интересных и привлекательных мест, достопримечательностей, зеленых парков и офисных центров, который не оставит никого равнодушным.