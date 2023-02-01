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  • НПК подала в Центризбирком партийный список кандидатов в мажилис РК
halykpartiyasy.kz Сегодня, 16:48
172
Сегодня, 16:48
172
Фото: halykpartiyasy.kz

НПК подала в Центризбирком партийный список кандидатов в мажилис РК

Народная партия Казахстана подала в ЦИК список кандидатов в депутаты мажилиса парламента РК. Ранее кандидатуры утвердили на XXIII Внеочередном съезде партии, передаёт BaigeNews.kz.

В списке 52 фамилии.

Как отметил в ходе съезда председатель НПК Ермухамет Ертысбаев, партия при поддержке избирателей предполагает занять 40-45 мест в парламенте. Кандидаты подбирались "из числа самых лучших и самых достойных партийцев".

В список вошли представители шести национальностей. Средний возраст кандидата – 50 лет. 32,6 процента выдвиженцев - женщины и молодёжь, а также люди с особыми потребностями.

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#политика #выборы 2023 #Мажилис #партии
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:48
172
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