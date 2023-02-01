НПК подала в Центризбирком партийный список кандидатов в мажилис РК

Фото: halykpartiyasy.kz

Народная партия Казахстана подала в ЦИК список кандидатов в депутаты мажилиса парламента РК. Ранее кандидатуры утвердили на XXIII Внеочередном съезде партии, передаёт BaigeNews.kz.

В списке 52 фамилии.

Как отметил в ходе съезда председатель НПК Ермухамет Ертысбаев, партия при поддержке избирателей предполагает занять 40-45 мест в парламенте. Кандидаты подбирались "из числа самых лучших и самых достойных партийцев".

В список вошли представители шести национальностей. Средний возраст кандидата – 50 лет. 32,6 процента выдвиженцев - женщины и молодёжь, а также люди с особыми потребностями.