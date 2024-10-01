Ножом в сердце: Крупный долг мог стать причиной покушения на известного дзюдоиста в Казахстане

Обстоятельства нападения на известного дзюдоиста выясняют в Алматы. Дамир Исаханов получил ножевое ранение в область сердца и только чудом остался жив. Поводом для покушения могла стать крупная сумма денег, которую спортсмену задолжали знакомые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Некоторые подробности инцидента сообщил юрист Алишер Алишов.

"Одни люди задолжали Дамиру около 300 тысяч долларов. Половину отдали домом, остальное не возвращали. Назначили встречу возле ресторана. Дамир позвонил мне и попросил пойти с ним, потому что требовалась консультация юриста. С нами пошла тёща Дамира. Мы были недалеко и всё видели", - сообщил очевидец.

Нападение произошло в прошлый понедельник. Потасовка на парковке попала в объектив камеры наблюдения.

В какой-то момент знакомые завели Дамира в проход между машинами. А через несколько секунд стали быстро расходиться. Теща и юрист нашли окровавленного спортсмена возле фонтана.

Сейчас жизни атлета ничто не угрожает. Одного из подозреваемых задержали. Детали расследования пока не разглашаются.

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", - сообщила официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

Дамир Исаханов является мастером спорта, чемпионом Азии и призёром чемпионата мира по дзюдо среди молодёжи.