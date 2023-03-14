Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане

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Малышка играла с опасным предметом и упала со стола. Ножницы проникли на 6-7 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм Sputnik Кыргызстан.

К счастью, лицевая артерия не была задета. В районной больнице пятилетней девочке провели операцию.



Сейчас её здоровью ничего не угрожает, малышку готовят к выписке.