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  • Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане
rus.tvnet.lv Сегодня, 15:30
518
Сегодня, 15:30
518
Фото: rus.tvnet.lv

Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане

Малышка играла с опасным предметом и упала со стола. Ножницы проникли на 6-7 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм Sputnik Кыргызстан.

К счастью, лицевая артерия не была задета. В районной больнице пятилетней девочке провели операцию.

Сейчас её здоровью ничего не угрожает, малышку готовят к выписке.

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#ножницы #девочка #Кыргызстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:30
518
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