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89Фото: rus.tvnet.lv
Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошел в Кыргызстане
Малышка играла с опасным предметом и упала со стола. Ножницы проникли на 6-7 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм Sputnik Кыргызстан.
К счастью, лицевая артерия не была задета. В районной больнице пятилетней девочке провели операцию.
Сейчас её здоровью ничего не угрожает, малышку готовят к выписке.
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