Ножевые ранения нашли на теле убитой в Германии экс-судьи из Казахстана
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У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
40-летняя Айгуль Сайлыбаева училась в Шеффилде (Англия), а затем работала судьёй в Астане. В последние годы она жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела двухлетнюю дочь Жаклин в детсад. С тех пор мать никто не видел. В воскресенье её тело нашли на окраине города в пластиковом мешке.
По данным BILD, у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.
"Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали, и она, должно быть, отчаянно защищалась", - рассказал следователь.
На запрос BILD в прокуратуре ответили, что по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.
Одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Сейчас юная Жаклин находится с отцом. В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев. Он рассказал BILD, что хочет похоронить сестру на родине.
"У нас была очень тесная связь, — рассказал Канат. — Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию. Айгуль была очень открытым и отзывчивым человеком. Она любила свою дочь больше всего на свете и была любящей матерью. Надеюсь, тот, кто виновен в смерти Айгуль, понесёт справедливое наказание и справедливость восторжествует".
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