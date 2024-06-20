Ножевые ранения нашли на теле убитой в Германии экс-судьи из Казахстана

У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

40-летняя Айгуль Сайлыбаева училась в Шеффилде (Англия), а затем работала судьёй в Астане. В последние годы она жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела двухлетнюю дочь Жаклин в детсад. С тех пор мать никто не видел. В воскресенье её тело нашли на окраине города в пластиковом мешке.

По данным BILD, у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

"Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали, и она, должно быть, отчаянно защищалась", - рассказал следователь.

На запрос BILD в прокуратуре ответили, что по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.

Одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Сейчас юная Жаклин находится с отцом. В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев. Он рассказал BILD, что хочет похоронить сестру на родине.