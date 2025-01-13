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Нож и игрушечный пистолет: разбойное нападение раскрыли в Костанае

Все трое подозреваемых водворены в СИЗО.

Сегодня, 18:18
АВТОР
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ДП Костанайской области Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18
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Фото: ДП Костанайской области

Разбойное нападение на врача раскрыли полицейские в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной Департамент полиции.

"Один из злоумышленников познакомился с жителем Костаная не задолго до преступления. После чего между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых "отомстить". Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили его и угрожали игрушечным пистолетом и ножом. 

Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отняли сотовый телефон и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге", - проинформировали в ДП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое были установлены и задержаны оперуполномоченными в Костанае, третий фигурант был задержан в Астане. 

"Сотрудники изъяли пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему. Все трое подозреваемых водворены в СИЗО. За разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы от  пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

Напомним, ранее разбойное нападение на АЗС произошло в Костанайской области.

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