Разбойное нападение на врача раскрыли полицейские в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной Департамент полиции.

"Один из злоумышленников познакомился с жителем Костаная не задолго до преступления. После чего между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых "отомстить". Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили его и угрожали игрушечным пистолетом и ножом.

Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отняли сотовый телефон и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге", - проинформировали в ДП.