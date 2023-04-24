Новый ЖК в Алматы пополнил список нерекомендуемых для покупки жилья

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы растёт список жилых комплексов, в которых власти не рекомендуют приобретать квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты Управления градостроительного контроля при мониторинге нашли объявления о продаже квартир в ЖК Maison, расположенном по улице Шашкина, 42/1.

"Однако целевое назначение данного земельного участка - для строительства и эксплуатации административного здания с подземным паркингом, а архитектурно-планировочное задание получено на строительство медицинского центра", - сообщили в ведомстве.

Управлением в отношении собственника по части 1 статьи 316 КоАП РК выдано предписание об устранении выявленных нарушений, подан иск в суд на принудительное приостановление строительно-монтажных работ.

Кроме того, направлены письма в департамент экономических расследований и департамент государственных доходов для принятия мер.