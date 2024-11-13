Новый зерновой терминал открылся в порту Курык в Мангистауской области

Министерство транспорта Казахстана сообщило о том, что в порту Курык Мангистауской области введен в эксплуатацию новый зерновой терминал мощностью 1 миллион тонн в год, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках проекта построено 18 силосов, в которых единовременно можно хранить до 28 тысяч тонн зерновых культур. Производительность конвейеров составляет 300 тонн в час", - сообщает Минтранс РК.

Терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта зерновых культур по направлению "Казахстан – Иран/страны Кавказского региона" и далее.

9 ноября с данного терминала осуществлена отгрузка первой грузовой партии 3,5 тысяч тонн ячменя с использованием причала №4 порта Курык.