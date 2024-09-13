Новый завод в Шымкенте обеспечит работой 150 местных жителей

В Шымкенте в промышленной зоне "Жулдыз" начал работу новый завод компании Coca-Cola İçecek A.Ş., который обеспечит постоянной работой 150 местных жителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Предприятие занимает площадь в 16 гектаров и позволит компании увеличить годовую производственную мощность на 30%. Завод оснащён передовыми технологиями, которые помогают существенно уменьшить негативное воздействие на экологию.

На заводе открыты две производственные линии, где выпускают холодный чай, воду, газированные напитки и популярный во всём мире напиток Coca-Cola.

"Мы открываем третий завод по производству безалкогольных напитков в Казахстане. Общий объём инвестиций за 30 лет работы компании в стране составил более 106 миллиардов тенге, и отдельно инвестиции в Шымкент составили порядка 30 миллиардов тенге. Мы всегда следуем правилу, набирать местных специалистов, обучаем их", – рассказала Алима Исембаева, директор по корпоративным коммуникациям по странам Центральной Азии и Кавказа.

Завод в Шымкенте строился с учётом того, что в дальнейшем производство будет расширяться. Если объём сбыта продукции будет расти, то и объёмы производства будут увеличиваться, а значит будет расширяться штат работников, говорит представитель компании.

Местные товаропроизводители также могут сотрудничать с предприятием. Главное, говорят в компании, соответствие цена-качество.

"Мы всегда рассматриваем возможность закупа сырья у местных производителей. Как только у нас будут соответствующие поставщики, с хорошим качеством и соответствующей ценой, мы будем заинтересованы. Пока же импортируем из других стран", – рассказала Алима Исембаева.

Запуск данного инвестиционного проекта в Шымкенте окажет положительное влияние на улучшение жизни местных жителей. На его реализацию ушло два года.

"Данный проект окажет большой мультипликативный эффект, так как в городе есть сопуствующие производства: производство тары, аллюминиевой, стекольной продукции, печатной продукции, коробочных изделий. Coca-Cola – это мировой бренд, крупная транснациональная компания, имеет заводы в Алматы и Астане. Отрадно, что она выбрала Шымкент для размещения своего завода. У нас есть определённые преимущества – это развитая инфраструктура, большой рынок и потребительский спрос. И самое главное то, что мы расположены на пути транспортных артерий, таких как Западная Европа-Западный Китай, у нас развито железнодорожное сообщение, развиваем авиагрузоперевозки. Это всё является большим стимулом для открытия подобных крупных проектов в нашем городе", – сказал заместитель акима Шымкента Айдын Каримов.

Coca-Cola İçecek A.Ş. является дочерней компанией крупного турецкого конгломерата Anadolu Group. Компания управляет 33 заводами по производству безалкогольных напитков и тремя заводами по переработке фруктов в 12 странах. В Казахстане Coca-Cola İçecek A.Ş., являясь одним из первых иностранных инвесторов, создаёт более 13 тысяч рабочих мест.

Фото: Анастасия Новикова