Новый завод по выпуску нефтегазового оборудования запущен в Уральске

В Уральске на базе ТОО "КаспиМунайКапитал" открыто производство оборудования для нефтегазовой отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

"На реализацию данного проекта инвестировано порядка 1,3 миллиарда тенге, создано 57 постоянных рабочих мест", - сообщили сотрудники акимата.

Производственные мощности компании позволяют производить до 50 тысяч единиц различного нефтегазового оборудования и комплектующих изделий в год.