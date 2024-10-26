25 қазан Республика күні
  • 26 Октября, 03:45
  • BAIGENEWS

Новый завод по выпуску нефтегазового оборудования запущен в Уральске

Сегодня, 02:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат ЗКО Сегодня, 02:15
Сегодня, 02:15
154
Фото: акимат ЗКО

В Уральске на базе ТОО "КаспиМунайКапитал" открыто производство оборудования для нефтегазовой отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

"На реализацию данного проекта инвестировано порядка 1,3 миллиарда тенге, создано 57 постоянных рабочих мест", - сообщили сотрудники акимата.

Производственные мощности компании позволяют производить до 50 тысяч единиц различного нефтегазового оборудования и комплектующих изделий в год.

Самое читаемое

Наверх