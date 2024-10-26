Новый завод по выпуску нефтегазового оборудования запущен в Уральске
Сегодня, 02:15
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Сегодня, 02:15Сегодня, 02:15
154Фото: акимат ЗКО
В Уральске на базе ТОО "КаспиМунайКапитал" открыто производство оборудования для нефтегазовой отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.
"На реализацию данного проекта инвестировано порядка 1,3 миллиарда тенге, создано 57 постоянных рабочих мест", - сообщили сотрудники акимата.
Производственные мощности компании позволяют производить до 50 тысяч единиц различного нефтегазового оборудования и комплектующих изделий в год.
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