В марте 2025 года на заседании Национального курултая президент поручил разработать новый закон "О государственном социальном заказе" и обновить законодательство, регулирующее деятельность неправительственных организаций. Корреспондент BaigeNews.kz, выяснял, что на практике дадут эти перемены, и станет ли работа НПО результативнее.

Финансовая прозрачность и национальная безопасность

В Казахстане информация об НПО разбросана между разными госструктурами. Министерство культуры ведёт реестр получателей господдержки. Минюст отвечает за регистрацию. Минфин – за налоговую отчётность. Статистику собирает Бюро нацстатистики, а местные органы размещают данные о грантах и соцзаказах. Это создаёт серьёзные сложности: процесс непрозрачен, а доступ к данным ограничен.

"Вы регистрируете НПО, оформляете устав, собираете учредителей, планируете участвовать в конкурсах и грантах, но при этом не имеете возможности увидеть полную картину – кто уже подал заявки, какие проекты реализуются, кто может стать потенциальным партнёром. Даже активно работая, организация остаётся в информационной изоляции, что снижает эффективность и ограничивает развитие партнёрства внутри сектора", - пояснила президента ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева.

Казахстанские НПО могут получать финансирование от государства, зарубежных доноров или через благотворительность. При этом отчетность выполненных работ непрозрачная.

"История с фондом Перизат Кайрат наносит серьёзный репутационный удар по всему гражданскому сектору. Речь идёт о предполагаемых финансовых злоупотреблениях под видом благотворительности. Хотя оценку действиям должен давать суд, но сам факт таких инцидентов усиливает общественное недоверие и подкрепляет стереотипы вроде все НПО – "грантоеды" или "там только воруют", - рассказала Бану Нургазиева.

В этой связи особенно актуален вопрос контроля. Он необходим не только для оценки эффективности работы, но и с точки зрения национальной безопасности. Есть организации, которые могут использовать статус НПО для вмешательства в политику, продвижения деструктивных идей или даже религиозного радикализма.

"Назрела необходимость создания прозрачной базы, в которой было бы указано, когда организация зарегистрирована, в каких проектах участвует, от кого получает финансирование и какие результаты достигнуты. Государству необходимо выстраивать систему мониторинга рисков, при этом соблюдая баланс: не ущемлять права добросовестных НПО и не препятствовать развитию гражданской инициативы", - рассказала Бану Нургазиева.

Нужен ли новый закон об НПО?

Этот вопрос всё чаще звучит в экспертной среде. Формально в стране уже действуют законы об общественных объединениях и некоммерческих организациях (НКО). Однако оба документа охватывают лишь часть гражданского сектора и слишком широкий круг НКО.

"Закон об общественных объединениях" не имеет конституционного статуса и охватывает лишь одну из форм НПО. Тем временем существует множество других организационно-правовых форм: фонды, учреждения и ассоциации. В то же время "Закон о некоммерческих организациях" распространяется на все виды НКО – от политических партий и религиозных объединений до КСК, вузов и СМИ", - пояснила Бану Нургазиева.

В Казахстане понятие "неправительственная организация" пока не закреплено в законе. Из-за этого возникает путаница – как в правовом поле, так и на практике.

"Гражданский сектор – это фонды, инициативные группы, общественные объединения, которые работают в сфере образования, культуры, защиты прав и помощи людям. Эти организации не ставят цель заработать. Даже если они получают прибыль, она не делится между учредителями, а идёт на уставные цели. Кроме того, НПО не занимаются политикой – они не участвуют в выборах и не борются за власть, как, например, политические партии", - рассказала Бану Нургазиева.

На самом деле, действующее законодательство уже достаточно гибкое и не создаёт барьеров для регистрации. Все процедуры – от подачи устава до получения статуса – занимают около 10–15 рабочих дней. Однако слабым звеном остаётся пострегистрационный этап.

"Поэтому, как для политических партий, профсоюзов, СМИ и религиозных объединений существуют отдельные законы, так и для НПО нужен свой закон. Он должен чётко описывать, кто такие НПО, как они работают, какие у них права, обязанности и ответственность. Такой закон будет учитывать специфику гражданского сектора и поможет развивать его дальше", - пояснила Бану Нургазиева.

Не все НПО заинтересованы в таком законе. Для некоторых непрозрачность и отсутствие регулирования – это пространство для манипуляций. Поэтому цель нового закона дать чёткое определение НПО и отделить их от коммерческих, политических, религиозных и лоббистских структур. Также закрепить этический кодекс и установить прозрачные правила участия в конкурсах и грантах.

Рост числа НПО: причины и новые тренды

За последние 20 лет в Казахстане наблюдается рост количества неправительственных организаций. Одним из ключевых факторов стало усиление государственной поддержки. В 2005 году был принят закон "О государственном социальном заказе". Он заложил основу для системной поддержки НПО.

Не менее важным стало внедрение "Концепция развития гражданского общества РК". Первая из них охватывала период с 2006 по 2013 годы и стала своеобразным "путеводителем" для становления НПО. Вторая концепция, рассчитанная до 2025 года, уже даёт результаты.

По словам президента ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана", настоящие НПО – это социально ориентированные организации, которые работают с уязвимыми группами и решают реальные общественные задачи. Они помогают людям с инвалидностью, поддерживают пожилых, защищают детей, занимаются экологией, правами человека, инклюзией и культурным просвещением.

"Эти организации рождаются из гражданских инициатив и находятся в самом сердце общества. Они первыми поднимают острые вопросы, формируют культуру участия и личной ответственности, часто заменяя собой те механизмы, которых не хватает на уровне государства", - добавила Бану Нургазиева.

Как меняются НПО в Казахстане

НПО в Казахстане постепенно переходят от формата "помощников" к роли полноправных субъектов, влияющих на общественную повестку. Они активно вовлечены в реализацию Целей устойчивого развития ООН, решают проблемы в сфере инклюзии, образования, родительства и культурной идентичности.

"Раньше основное внимание уделялось поддержке людей с инвалидностью, малообеспеченных семей, сирот. Сейчас наблюдается рост НПО, работающих в сфере образования и воспитания. Появляются организации, созданные самими родителями – особенно отцами. Такие организации помогают сохранить роль отца в воспитании детей, даже если семья распалась", - поделилась Бану Нургазиева.

Также всё более актуальной становится тема гендерного равенства. Многие НПО реализуют проекты, направленные на расширение прав и возможностей женщин, поддержку женщин-предпринимателей, обучение лидерству и противодействие дискриминации.

"В будущем, надеюсь, не будет необходимости указывать проценты – каждый человек, вне зависимости от пола, сможет участвовать в общественной и политической жизни на равных. Последние громкие судебные процессы также показали, насколько важно поднимать вопросы прав человека, борьбы с насилием, разрушения стереотипов и продвижения современных ценностей. Всё это требует не только правовых мер, но и активного участия общества, в том числе через НПО", - подчеркнула Бану Нургазиева.

Ещё одно важное направление – культурное воспитание через медиа. Такие организации создают анимационные проекты, обучающие ролики, подкасты и комиксы на казахском языке, где в интересной форме рассказывается о национальных героях, истории, экологии и современных ценностях.