Новый закон о масс-медиа расширяет права журналистов - Канат Искаков

В современном цифровом мире, когда каждый желающий может стать источником информации, роль журналиста остаётся всё ещё значительной. Об этом в кулуарах Astana Media Week сказал вице-министр Канат Искаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Не зря в новом законе о масс-медиа введены понятия "блогер" и "особый статус журналиста".

"Когда мы разрабатывали закон о масс-медиа, для нас было главным критерием, который требовали ряд представителей масс-медиа, это разделить блогеров от профессиональных журналистов. Потому что если бы мы не разделили, продолжалась бы депрофессионализация, не было бы статуса. Мы этот вопрос дифференцировали, определили, дали больше статуса и полномочий профессиональным журналистам", - пояснил Искаков.

Так, сокращено время ответов на запросы с 7 до 5 дней. Госорганы обязаны отвечать на вопросы журналистов в течение 5 дней. Тогда как на запросы блогеров или пользователей онлайн-сети они обязаны отвечать соответственно рядовым гражданам - от 15 до 30 дней.

За недостоверность информации пользователи онлайн-платформ привлекаются к административной ответственности. Если есть состав и факты того, что действительно распространена недостоверная информация, предусмотрен штраф в 10-20 МРП для физических лиц, до 100 МРП - юридических лиц. При повторном нарушении возможен даже арест.

При этом Канат Искаков отметил, что блогеры могут зарегистрироваться как СМИ. Но они должны выполнить все условия закона о масс-медиа.