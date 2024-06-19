Новый закон о масс-медиа повысит статус журналиста

В новый Закон вошли основные положения законов "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании", которые признаются утратившими силу.

В Законе предусмотрен ряд новых положений.

Введено новое, более широкое понятие "масс-медиа", которое включает в себя не только средства массовой информации, но и интернет-ресурсы.

Предусмотрено создание Единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика, включая предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации, аккредитацию журналистов при государственных органах и организациях посредством упрощенного порядка аккредитации (автоматизированный процесс выдачи аккредитационных карт) и другие функции.

Установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов. Введено понятие "особый статус журналиста", под которым понимается статус журналиста, предусматривающий защиту его прав и свобод, расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации, а также иные особые права, установленные Законом "О масс-медиа".

Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ.

Усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.

Сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, что позволяет журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.

В целях саморегулирования деятельности СМИ Законом предусмотрено создание общественно-профессиональных советов, которые могут быть организованы как на республиканском, так и на региональном уровнях.

Основной функцией данных советов является разработка Этического кодекса журналистов.

Усовершенствованы механизмы финансирования государственной информационной политики путем внедрения грантового финансирования.

В целях защиты интересов национального телерадиовещания увеличен еженедельный объем отечественных теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%.

Аналогично в еженедельном объеме увеличен объем количества отечественных телепрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов (исполнителей и отечественных радиопрограмм) с 2025 года – 55%, с 2027 года – 60%.

Снижен с 20 % до 10% объем ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах.

Установлен запрет на распространение и (или) размещение информации, пропагандирующей самоубийство, информации о способах и призывах к совершению самоубийства.

Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, главой государства подписаны Законы Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа" и "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа".