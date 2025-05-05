Правительство Казахстана предлагает широкий спектр мер поддержки как для начинающих предпринимателей на селе, так и для уже работающих бизнесменов этой отрасли. Данные меры стали частью общей концепции развития бизнеса. Большую роль здесь играет, вступивший в силу Закон "О государственных закупках", передаёт BaigeNews.kz.

Сельским предпринимателям предоставляются более широкие возможности для участия в госзакупках, что должно способствовать росту местной экономики и созданию новых рабочих мест.

Для этого новый закон существенно снижает бюрократические барьеры: упрощена подача заявок, работают льготные условия для местного бизнеса.

Так, нововведения предусматривают осуществление закупок из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП.

Вместе с тем, сельским акиматам предоставлена возможность закупать из одного источника товары, работы, услуги до 4000 МРП.

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей Министерством финансов утвержден отдельный перечень товаров, работ и услуг, которые будут закупаться исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реформы в системе государственных закупок стимулируют развитие местной экономики, обеспечивая стабильный сбыт продукции фермеров и малых производителей.

Кроме того, поддержка малого бизнеса в селах способствует созданию новых рабочих мест, что снижает отток населения в города.