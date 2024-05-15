Новый закон о госзакупках: какие плюсы и минусы ожидают бизнесмены Казахстана?
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Мажилис Парламента РК во втором чтении принял новый закон "О государственных закупках". О том, как отразится закон на работе предпринимателей, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал директор департамента регулируемых закупок НПП РК "Атамекен" Руслан Шокаев.
Как известно, закон направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ, услуг, упрощение и сокращение сроков закупочного процесса, дальнейшую автоматизацию процедур, усиление ответственности участников госзакупок, а также создание Единой платформы по закупкам. Вместе с тем, предусматривается новый механизм обжалования, внедрение института общественного мониторинга, элементов "устойчивых госзакупок", а также EPC-контрактов – строительства под "ключ", офтейк-контрактов.
В НПП "Атамекен" ожидают, что новый закон упорядочит процесс закупок, обеспечит прозрачность, эффективность, и в целом ускорит эту процедуру.
"Большая проблема сейчас – это затяжка самих закупок, оспаривается долго в судах. Есть даже случаи, когда обжалуют умышленно с целью затянуть закупки. На сегодняшний день эти вопросы пытаются решить в рамках данного закона, с целью минимизировать сроки проведения закупок, обеспечить их максимальную прозрачность", - сказал директор департамента регулируемых закупок НПП "Атамекен" Руслан Шокаев.
Из новшеств представитель палаты отметил исключение влияния госаудита на итоги закупок, кроме того, их результаты будут обжаловаться по новой системе у самого организатора, вся процедура госзакупа будет проходить под общественным контролем. В рамках закона также будут приняты меры в части использования цифровых программ – ботов, которые за доли сотых секунд могут подать заявку на портале госзакупок. Это будет большим продвижением в борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Однако, по словам Шокаева, при разработке закона не были учтены все пожелания бизнеса.
"У нас есть ряд проблем, которые бизнес озвучивал, мы озвучивали, как НПП от имени бизнеса. К примеру, при допуске к участию в госзакупках установлено ограничение. Теперь, если учредитель или его аффилированные лица попали в реестр недобросовестных поставщиков, он не допускается к госзакупкам. Эту мера абсолютно не нужная и лишняя. Мы эту проблему обсуждали с депутатами, говорили, что это неправильная мера", - сказал он.
Также предприниматели не согласны с нормой по снижению порога передаваемого объёма на субподряд.
"В действующем законе 50% работ можно передавать на субподряд, остальное подрядчик должен выполнять сам. Депутатами было предложено снижение с 50% до 30%. Мы объясняли, что есть определенные виды работ, которые невозможно выполнить самим, их необходимо передавать на субподряд. Строительство той же подстанции. Само строительство занимает от силы 10%, это возведение коробки, остальное всё – это её наполнение, которое невозможно выполнить самим. Но нас не услышали", - посетовал эксперт.
В НПП отметили, что изначально законопроект рассматривался как рамочный. Поэтому предприниматели надеются, что все вышеназванные уточнения найдут место в подзаконных нормативных актах.
"Мы готовы отрабатывать дальше закон совместно с бизнесом в рамках подзаконного акта, но в то же время считаем, что есть определенные моменты, где мы не были услышаны. В части ответственности заказчика и поставщика паритета нет. У заказчика 3-4 обязанности, у поставщика их более 50. В целом, надеемся, что закон принесет эффект. Будем стараться помочь и госорганам, и заказчикам, сделать более эффективным процесс", - резюмировал Руслан Шокаев.
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